Луганск, , 07:55 — REGNUM Вооружённые украинские формирования обстреляли город Артёмовск Луганской Народной Республики (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 15 июля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Система залпового огня HIMARS

Уточняется, что обстрел Артёмовска со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 03:45 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпушено шесть ракет из РСЗО HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский вице-премьер Ирина Верещук написала, что Украина ждет, что Запад в срочном порядке поставит Киеву системы противоракетной обороны (ПРО).