Талица, Свердловская область, 15 июля, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Житель Талицкого района Свердловской области предстал перед судом по обвинению в нападении на полицейского. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Publicdomainpictures.net Приговор

Инцидент произошёл в апреле 2022 года. Уральца доставили в отдел полиции по подозрению в краже. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и начал проявлять агрессию. Он достал сигарету, чтобы закурить. Страж порядка сначала предупредил уральца об административной ответственности за курение в общественном месте, а после отобрал сигарету. Это вызвало новый приступ агрессии у мужчины. В результате он применил физическое насилие в отношении представителя власти.

Суд приговорил уральца к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.