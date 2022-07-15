Якутск, , 07:55 — REGNUM В столице Якутии не будут достигнуты опасные отметки уровня воды в реке Лена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля сообщили в оперативном штабе республики.

Река Лена

Читайте также: В Якутии может затопить сенокосные угодья

За сутки уровень воды возле Якутска поднялся на 38 см и по прогнозам будет расти и дальше. Максимума река Лена достигнет 18 и 19 июля, а затем вода начнёт спадать, прогнозируют в Якутгидромете.

Предполагается, что вода выйдет на пойму. На утро 15 июля уровень Лены в Якутске составляет 450 см. В городе идут сильные дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что уровень воды в реке Лена возле столицы Якутии приблизится к неблагоприятной отметке. Рост будет вызван обильными осадками.