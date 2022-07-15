Каменск-Уральский, Свердловская область, , 07:58 — REGNUM В одном из сёл Каменск-Уральского городского округа Свердловской области ядовитая змея укусила девятилетнего мальчика. Об этом пишут СМИ.

Змея Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным E1.ru., инцидент произошёл во время рыбалки. Ребёнок не сразу сообщил родителям о произошедшем, поэтому в больницу его доставили в тяжёлом состоянии.

Ребёнка госпитализировали с серьёзным отёком. Его могла укусить змея медянка, сообщила журналистам заместитель главного санитарного врача Каменска-Уральского Альягуль Чарипова. Сейчас мальчик находится в одной из больниц Екатеринбурга. Его жизни ничего не угрожает.