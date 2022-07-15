Каменск-Уральский, Свердловская область, 15 июля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. В одном из сёл Каменск-Уральского городского округа Свердловской области ядовитая змея укусила девятилетнего мальчика. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Змея

По данным E1.ru., инцидент произошёл во время рыбалки. Ребёнок не сразу сообщил родителям о произошедшем, поэтому в больницу его доставили в тяжёлом состоянии.

Ребёнка госпитализировали с серьёзным отёком. Его могла укусить змея медянка, сообщила журналистам заместитель главного санитарного врача Каменска-Уральского Альягуль Чарипова. Сейчас мальчик находится в одной из больниц Екатеринбурга. Его жизни ничего не угрожает.