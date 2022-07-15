Шри-Джаяварденепура-Котте, , 07:47 — REGNUM Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена подтвердил, что получил официальное заявление об уходе в отставку президента страны Готабаи Раджапаксы. Об этом глава законодательного органа заявил 15 июля на пресс-конференции.

Флаг Шри-Ланки

По его словам, документ вступил с момента подписания — 14 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters распространило информацию о том, что Готабая Раджапакса направит официальное заявление о своей отставке только после отъезда с Мальдивских остовов в Сингапур.

14 июля издание Daily Mirror передало, что протестующие в Шри-Ланке согласились вернуть властям административные здания, которые были захвачены ими в ходе беспорядков.

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