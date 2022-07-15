Иркутск, 15 июля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Ненастье, случившееся накануне, 14 июля, в Иркутской области, принесло немало бед. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев, во время грозы в 107 населенных пунктах Черемховского, Тайшетского, Усольского, Нукутского, Осинского и Аларского района были отключения электричества. По большей части — превентивные и кратковременные. 36 — аварийные. Практически во всех населённых пунктах подача электроэнергии восстановлена.

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«На особом контроле — село Саянское и поселок Штольня в Черемховском районе. Здесь были повалены пролеты опор. В Саянском без света порядка 30 домов. К 13:00 энергетики обещают всё восстановить. В Штольне 160 абонентов подключили через мобильную передвижную дизельную станцию. До конца дня должны восстановить электроснабжение по постоянной схеме», — пояснил Игорь Кобзев.

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Также пострадал урожай трёх сельхозтоваропроизводителей.

«Однако, только в одном случае он был застрахован. По двум другим будем решать вместе с прокуратурой. Ближе к вечеру ещё раз планируем собраться, услышать с мест актуализированные данные и принять решение, будем ли вводить режим ЧС регионального уровня», — отметил глава Приангарья.

По словам главного метеоролога области Азата Насырова, вероятность гроз и сильного ветра на этих территориях сохранится сегодня и в ночь на 16 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, селе Голуметь Иркутской области сильный ветер повредил кровлю школы, дома культуры, водонапорной башни, больницы, котельной.

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