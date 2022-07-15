Пермь, , 07:46 — REGNUM В Перми из-за миграционного нарушения приостановлена работа кафе, сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Кафе Серова Полина © ИА REGNUM

По данным ведомства, сотрудник популярной пермской закусочной был лишен права работать на территории России. Патент трудового мигранта был аннулирован.

«Согласно действующему законодательству предприниматель обязан был расторгнуть трудовой договор с работником и уведомить об этом правоохранительные органы. Документ поступил в ведомство только через два месяца», — сказали в службе судебных приставов.

В отношении работодателя возбудили административное производство. Нарушитель свою вину не отрицал и пояснил, что на время его отсутствия делами общепита занималось доверенное лицо. Суд вынес постановление приостановлении деятельности заведения на 14 суток.