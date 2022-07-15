Пермь, 15 июля, 2022, 07:46 — ИА Регнум. В Перми из-за миграционного нарушения приостановлена работа кафе, сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Серова Полина ИА REGNUM Кафе

По данным ведомства, сотрудник популярной пермской закусочной был лишен права работать на территории России. Патент трудового мигранта был аннулирован.

«Согласно действующему законодательству предприниматель обязан был расторгнуть трудовой договор с работником и уведомить об этом правоохранительные органы. Документ поступил в ведомство только через два месяца», — сказали в службе судебных приставов.

В отношении работодателя возбудили административное производство. Нарушитель свою вину не отрицал и пояснил, что на время его отсутствия делами общепита занималось доверенное лицо. Суд вынес постановление приостановлении деятельности заведения на 14 суток.