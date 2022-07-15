Владивосток, , 07:44 — REGNUM Портал туркомпании RussiaDiscovery рассказал подробно о новом круизном маршруте Приморье — Сахалин «Заповедные бухты Японского моря», который состоялся 14 июля (следующая отправка 30 июля). За шесть дней предлагается посмотреть лазурные бухты с белыми песчаными пляжами, фантастические скалы на берегу, увидеть археологические памятники, редких дальневосточных животных и реликтовые леса. Стоимость круиза зависит от категории выбранной каюты. Вот тут-то и спадает у заинтересованного потенциального путешественника пелена. Позволить себе такое короткое путешествие за неприличную сумму могут далеко не все дальневосточники, особенно если хочется путешествовать не в одиночку.

Круизный лайнер RussiaDiscovery

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Итак, в зависимости от класса, стоимость круиза обойдётся от 282 тыс. до 821 тыс. рублей. И это только в одну сторону, как добираться обратно, дело лично уже. Билет на самолёт из Южно-сахалинска во Владивосток стоит от 27 тыс. рублей

Самый дешевый билет включает кровать в двухместной каюте (12 кв. метров) без особых удобств — есть лишь умывальник, а туалет и душ общие, на палубе. Если турист захочет быть один в такой каюте, то заплатить нужно будет боле 423 тыс. рублей.

В остальных каютах удобства уже есть, и стоят они от 307 тыс. рублей до 410 тыс. за двухместное размещение. За одноместное — от 610 тыс. до 821 тыс. рублей.

В каюте «Мини-люкс» (18 кв. м) есть спальня с двуспальной кроватью, гостиная с диваном, окна, телевизор, письменный стол, шкаф, тумбочки. В ванной комнате — душ, туалет, умывальник.

Каюта «Люкс судовладельца» (27 кв. м) включает спальню с двуспальной кроватью, гостиную с диваном, телевизором и холодильником, панорамные окна на две стороны, письменный стол, шкаф, тумбочки. В ванной комнате — душ, туалет, умывальник.

В стоимость путёвки входит трехразовое питание, готовить будут команда шеф-повара и су-шефа из премиального ресторана.

Приятный бонус туристу — фирменная куртка в подарок.

Как сообщало ИА REGNUM, из Приморья отправился первый круизный рейс на Сахалин. Туристы на экспедиционном судне «Академик Шокальский» посетят острова Аскольд и Петрова, Лазовский заповедник, мыс Четырех скал, бухту Владимира, остров Монерон. Завершится путешествие в порту Корсаков.