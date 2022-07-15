Южно-Сахалинск, 15 июля, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Администрацией Южно-Курильского городского округа не принимались меры по организации обследования и передаче имущества Менделеевской ГеоТЭС в установленном законом порядке эксплуатирующей организации. Также установлено, что очистка сточных вод, поступающих из Южно-Курильска не обеспечивалась, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ по ДФО.

Андрей Шапран ИА REGNUM Южно-Курильск. Кунашир

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Комплекс геотермальной станции введен в эксплуатацию в 2019 году. Решением суда от 24 февраля 2022 года объекты Менделеевской ГеоТЭС должны быть переданы АО «Мобильные ГТЭС». Но никаких действий местные власти в этом направлении не предпринимали.

Таким образом была создана угроза срыва бесперебойного получения гражданами качественных коммунальных услуг, возникновения неблагоприятной экологической среды.

Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин объявил мэру Южно-Курильского городского округа Павлу Гомилевскому предостережение.

Как сообщало ИА REGNUM, в единственном на Алтае наукограде — Бийске — возникли проблемы с возведением по нацпроекту «Демография» детского сада — яслей на 200 мест и крытого катка.