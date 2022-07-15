Пекин, , 07:41 — REGNUM Рост Валового внутреннего продукта (ВВП) Китая за первое полугодие 2022 года составил 2,5%. Об этом свидетельствуют опубликованные 15 июля данные государственного статистического бюро КНР.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Согласно предварительным данным, ВВП Китая в первом полугодии 2022 года составил 56,264 трлн юаней (около $8,34 трлн.), рост в годовом выражении составил 2,5%», — сказано в докладе китайского ведомства.

В первом квартале текущего года рост ВВП по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 4,8%. При этом рост ВВП во втором квартале 2022 года составил 0,4%. Замедление темпов роста экономики КНР в апреле–июне произошло на фоне двухмесячного локдауна в связи с вспышкой COVID-19 в Шанхае и связанных с этим проблем в производственном секторе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам первого полугодия 2022 года вырос на 27,2% в годовом исчислении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $80,675 млрд.

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