Орск, Оренбургская область, , 07:38 — REGNUM В Оренбургской области прокуратура судилась с мэрией Орска. Надзорное ведомство в судебном порядке потребовало сноса аварийных домов, сообщили в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Аварийный дом Gov.karelia.ru

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в муниципалитете не соблюдается законодательство о жилищных правах граждан в части обеспечения сноса многоквартирных домов. До сих пор не снесены 19 расселённых аварийных домов.

Октябрьский райсуд Орска признал незаконным бездействие администрации, выразившееся в непринятии мер по сносу (демонтажу) расселённых аварийных домов. Чиновников обязали в течение полугода снести здания.

Мэрия обжаловала решение, заявив о дефиците средств в бюджете города на выполнение демонтажа. Судебная коллегия по административным делам Оренбургского областного суда оставила вердикт коллег без изменений.