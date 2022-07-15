Сургут, Югра, 15 июля, 2022, 07:34 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) осуждённые исправительной колонии №11 города начали изготавливать брезентовые палатки, которые способны вместить до 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Югре.

Пресс-служба УФСИН России по ХМАО Универсальная палатка для МЧС

Палатки рассчитаны на круглогодичную эксплуатацию в различных климатических условиях, в том числе и северных. Утеплённый материал позволяет находиться в такой палатке даже в самые сильные морозы, а москитная сетка избавит от насекомых. Уже изготовлена первая партия из 24 палаток для МЧС России.

Отмечается, что в исправительных учреждениях Югры организована работа по привлечению представителей бизнес-сообщества, взаимодействие с которыми позволит увеличить объёмы существующего производства.