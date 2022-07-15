В Якутии обнаружили большой участок земли с повреждённой почвой
Якутск, 15 июля, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Неизвестные снимали плодородный грунт с поверхности земли в Усть-Алданском районе Якутии и загрязняли участок. Повреждена территория площадью 1,7 га, глубина раскопанного грунта составляет три метра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе управления Россельхознадзора по республике.
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“Также на этом участке было выявлено захламление земель сельскохозяйственного назначения бытовыми отходами. Площадь складирования мусора составила 748,6 кв. м», — отметили в надзорном ведомстве.
Слой почвы, который был вывезен, образовывался в течении порядка ста лет с учётом климатических условий Якутии. Россельхознадзор намерен принять меры, ведётся расследование.
Как сообщало ИА REGNUM, в июне выяснилось, что три компании-недропользователя в Якутии загрязняли реки Левый-Ыллымах, Большой Куранах, Орто-Сала и их притоки. Инцидент расследуется.