Москва, , 07:30 — REGNUM Рано говорить о потенциальных вариантах возвращения американской баскетболистки Бриттни Грайнер в США до завершения судебных процедур. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Игрок БК УГМК — Бриттни Грайнер Алексей Колчин © ИА REGNUM

«В отношении Бриттни Грайнер продолжается судебное разбирательство, до завершения которого вообще преждевременно обсуждать какие-либо варианты её возвращения домой», — сказала Захарова.

По её словам, США ведут информационную кампанию и создают шумиху в СМИ вместо непубличного профессионального диалога.

Напомним, в феврале 2022 года Грайнер, прибывшая рейсом из Нью-Йорка, была задержана в аэропорту «Шереметьево». У неё нашли «вейпы» с жидкостью, которая представляла собой наркосодержащее масло.

Грайнер грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. В июле она написала президенту США Джо Байдену письмо с просьбой помочь в её освобождении.

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