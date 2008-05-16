Тегеран, 15 июля, 2022, 22:42 — ИА Регнум. По словам главы иранской федерации легкой атлетики, Соединенные Штаты отказались выдавать визы иранским легкоатлетам на чемпионат мира, чтобы они не смогли принять участие в международных соревнованиях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 июля.

Tt.usembassy.gov Американская виза

Хашем Сиами сообщил агентству IRNA, что Мехди Пирджахан, иранский спортсмен, который собирался принять участие в мероприятии, и два других менеджера иранской команды отправились в посольство США в Армении и предприняли все необходимые меры для получения визы.

Несмотря на значительные усилия иранской стороны, американское посольство в очередной раз отказалось выдавать иранским спортсменам визы по непонятным причинам.

Он также отметил, что Эхсан Хаддади, еще один иранский спортсмен, ранее получивший американскую визу, отказался участвовать в мероприятии в знак солидарности со своими соотечественниками.