Тегеран, , 22:41 — REGNUM 14 июля министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Швеции в знак протеста против приговора шведского суда бывшему иранскому чиновнику Хамиду Нури к пожизненному заключению на основании необоснованных обвинений, выдвинутых против него террористической сетью МКО. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Директор 3-го отдела Западной Европы министерства иностранных дел Ирана вызвал шведского дипломата в отсутствие посла Швеции в Тегеране после того, как суд вынес обвинительный приговор Нури, бывшему иранскому представителю власти.

Шведскому дипломату была вручена официальная нота протеста.

Представитель МИД Ирана охарактеризовал приговор как «незаконный и противоречащий принципам международного права», назвав шведский суд некомпетентным, а судебное разбирательство незаконным.

Дипломат министерства иностранных дел Ирана далее напомнил, что гражданин Ирана подвергался одиночному заключению, а также различным другим ограничениям, психическому и физическому давлению, назвав бесчеловечные условия практическим проявлением пыток и нарушением основных прав человека.

Дипломат призвал Стокгольм отменить обвинительный приговор Нури, обеспечить его немедленное освобождение и выплатить ему компенсацию за ужасные условия, в которых он был вынужден находиться.