Екатеринбург, , 07:27 — REGNUM В Екатеринбурге на территории Цыганского посёлка прошли массовые задержания. Об этом журналистам сообщили очевидцы.

Наручники (сс) luctheo

По словам граждан, вечером 14 июля там работали сотрудники МВД, Росгвардии и других силовых структур. У людей проверяли документы. Также силовики обследовали автомобили.

В городском УМВД журналистам пояснили, что там проводилось профилактическое мероприятие. Как сообщало ИА REGNUM, рейды по выявлению. нарушителей периодически проходят в разных территориях Екатеринбурга.