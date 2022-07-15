Екатеринбург, 15 июля, 2022, 07:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на территории Цыганского посёлка прошли массовые задержания. Об этом журналистам сообщили очевидцы.

(сс) luctheo Наручники

По словам граждан, вечером 14 июля там работали сотрудники МВД, Росгвардии и других силовых структур. У людей проверяли документы. Также силовики обследовали автомобили.

В городском УМВД журналистам пояснили, что там проводилось профилактическое мероприятие. Как сообщало ИА REGNUM, рейды по выявлению нарушителей периодически проходят в разных районах Екатеринбурга.