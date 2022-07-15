Тегеран, , 23:47 — REGNUM 14 июля официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани решительно осудил заявление шведского суда, который приговорил Хамида Нури, бывшего иранского чиновника, к пожизненному заключению по необоснованным обвинениям. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Заявление суда в корне искажено и неприемлемо», — заявил пресс-секретарь, отметив, что суду не хватает юридической легитимности для рассмотрения этого дела.

Канани подчеркнул, что Иран возлагает на Швецию ответственность за ущерб, нанесенный двусторонним отношениям данным решением суда.

«Исламская Республика Иран решительно осуждает это политическое заявление, которое включает в себя необоснованные и сфабрикованные обвинения против страны, а также объявление пожизненного заключения для г-на Хамида Нури», — подчеркнул пресс-секретарь.

Канани выразил сожаление по поводу того, что Швеция поставила свою судебную систему на службу преступным целям террористической группировки MKO.

Хамид Нури, который находится в одиночной камере в Швеции с 2019 года, был приговорен судом к пожизненному заключению.