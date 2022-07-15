Тегеран, 15 июля, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Хамид Нури, бывший иранский чиновник, который находится в одиночном заключении в Швеции с 2019 года, был официально приговорен судом к пожизненному заключению. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 июля.

Шведский флаг

Нури был арестован шведской полицией в конце 2019 года по необоснованным обвинениям, выдвинутым против него террористической группировкой MKO.

Выступая в телефонном разговоре со своей семьей в конце июня, Нури пожаловался, что ограничения в отношении него лишь увеличились, в то время как прошло уже более 50 дней с момента окончания судебного разбирательства.

Он отметил, что все его контакты с семьей были прерваны, и он смог сделать только два коротких телефонных звонка со своей семьей за все время пребывания в тюремном заключении.

«Эти два телефонных звонка строго контролировались в присутствии переводчика», — подчеркнул Нури.