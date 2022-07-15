Село Курманаевка, Оренбургская область, , 07:25 — REGNUM В Курманаевксом районе Оренбургской области полиция проводит проверку по факту несчастного случая с полуторагодовалым ребёнком, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Скорая помощь Bryansku.ru

По данным ведомства, маленький мальчик был госпитализирован с асфиксией дыхательных путей. После реанимационных мероприятий медики оценивают состояние пациента как удовлетворительное.

В настоящее время установлено, что ребёнок находился во дворе дома с матерью, которая занималась поливом огорода. Оставшись на короткое время без присмотра, мальчик упал в ёмкость с водой и стал захлёбываться.