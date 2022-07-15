Тегеран, , 22:38 — REGNUM 14 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 464, причем 8 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Еще восемь иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 141 464 человек», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 5234 новых случая заражения COVID-19, при этом 645 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 066 475 пациентов из общего числа 7 265 251 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 413 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 697 187 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 58 056 675 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.