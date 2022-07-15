Тегеран, 15 июля, 2022, 23:23 — ИА Регнум. 14 июля пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана раскритиковал представителя Соединенных Штатов Джейка Салливана, обвинившего Исламскую Республику в поддержке массового убийства украинцев, заявив, что «лживость широко распространена среди американских политиков». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Насер Канани написал в твиттере, что советник по национальной безопасности США сопровождал президента Джо Байдена в Тель-Авиве, чтобы укрепить приверженность США безоговорочной поддержке режима, который убивает невинных мирных граждан, включая женщин и детей.

«В начале поездки Салливан обвинил Иран в поддержке убийства украинцев», — отметил Канани, имея в виду утверждение о том, что Иран отправлял беспилотники в Россию «для использования в войне на Украине».

По словам пресс-секретаря, лживость и искажение правды в злых целях являются широко распространёнными характерными чертами американских чиновников.