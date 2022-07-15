Тегеран, , 22:36 — REGNUM 14 июля белорусский депутат заявил, что Иран является одним из важных торговых партнеров Белоруссии в регионе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Андрей Савиных House.gov.by

Председатель международной комиссии белорусского парламента Андрей Савиных, возглавляющий парламентскую группу дружбы с Ираном, встретился в Тегеране с заместителем министра иностранных дел по экономической дипломатии Махди Сафари.

Собеседники обсудили двусторонние отношения между Ираном и Беларусью, а также процесс расширения сотрудничества и пути дальнейшего укрепления экономических связей.

Савиных выразил поддержку парламентами обеих стран правительственных и частных экономических планов в соответствии с активизацией международного коридора Север-Юг.

Белорусский депутат возглавляет парламентскую делегацию в Иране с целью проведения переговоров с иранскими официальными лицами. Ожидается, что стороны обсудят региональные и международные вопросы, а также двустороннее сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес.