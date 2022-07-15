Саргатский район, , 07:20 — REGNUM В Саргатском районе Омской области найдено тело разыскиваемого пастуха. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 июля в областном УМВД.

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14 июля в 23:50 по местному времени в полицию поступило сообщение о розыске 25-летнего мужчины. К стражам порядка обратился его родственник.

Известно, что разыскиваемый был пастухом и проживал в деревне Десподзиновка. Вечером 14 июля после выпаса скота он не вернулся домой. Обеспокоенные родственники не смогли найти его самостоятельно и обратились в полицию.

Ночью пастуха искали полицейские и местные жители. Ситуацию осложняли неблагоприятные погодные условия.

К утру тело разыскиваемого обнаружили в поле в 1 км от деревни Десподзиновка. Предварительно, причиной гибели стал удар молнией. При погибшем находился расплавленный мобильный телефон.

Следствие проводит проверку по данному факту.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай в июне 2022 года госпитализировали мужчину, в которого ударила молния.

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