Тегеран, , 22:35 — REGNUM Объем ненефтяной торговли Ирана с государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вырос на 29 процентов во втором квартале 2022 года, поскольку Тегеран осуществляет постепенный переход к постоянному членству. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 14 июля.

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Представитель Таможенной администрации Ирана Рухолла Латифи заявил, что весной 2022 года внешнеторговый оборот страны составил 12,34 миллиона тонн ненефтяных товаров на сумму 9,86 миллиарда долларов.

Иран получил долгожданное постоянное членство в ШОС в прошлом году и сейчас завершает некоторые формальности, чтобы приобрести официальный статус постоянного члена организации.

За этот период Иран экспортировал в страны-члены 10,213 миллиона тонн товаров на сумму 5,5 миллиарда долларов, что на 20 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Более того, во втором квартале 2022 года Иран импортировал из этих стран 2,167 миллиона тонн товаров на сумму 4,34 миллиарда долларов, что на 41 процент больше, чем во втором квартале прошлого года.