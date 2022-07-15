Тегеран, , 22:34 — REGNUM Природоохранные органы Ирана и Ирака подписали меморандум о взаимопонимании (МОВ) по борьбе с пыльными бурями, которые в последнее время серьезно беспокоят обе страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 июля.

Пыльная буря-min @HorvanRafaat©

Меморандум о взаимопонимании был подписан главой Департамента окружающей среды Ирана Али Саладжегехом и министром окружающей среды Ирака Ясесимом Аль-Фалахи во время их встречи в Тегеране.

Саладжегех заявил, что иранские ученые создали несколько видов экологически чистых мульчирующих материалов, которые дали хорошие результаты как в лабораторных, так и в полевых экспериментах.

Он отметил, что экологически чистые мульчирующие материалы были разработаны специально для того, чтобы Иран мог использовать нефтяную мульчу с целью сдерживания пыльных бурь, которые могли бы нанести ущерб окружающей среде.

Иран пытается собрать страны региона, чтобы объединить усилия для сдерживания источников пыли в регионе, поскольку многие страны Западной Азии активно борются с пыльными бурями.