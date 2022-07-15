Петропавловск-Камчатский, 15 июля, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Защитники осужденных за коррупцию сотрудников Кроноцкого заповедника Камчатки и руководство учреждения не согласны с решением суда и будут обжаловать приговор, сообщается 15 июля на сайте ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

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«Шок. Невиновные сотрудники взяты под стражу за выполнение своих должностных обязанностей. Мы продолжим за них бороться, иначе не знаем, как дальше жить и работать. Сейчас для нас один выход — идти в вышестоящие судебные инстанции и добиваться полного снятия с них обвинений», — прокомментировал решение суда директор Кроноцкого заповедника Пётр Шпиленок.

Руководитель учреждения отметил, что в заповеднике сложилась чрезвычайно сложная ситуация — без ключевых сотрудников он не сможет функционировать, так арестованные в зале суда отвечали за важные направления работы.

Защита осужденных уверена в том, что приговор суда должен быть оправдательным.

«В ходе рассмотрения уголовного дела Петропавловск-Камчатским городским судом в полном объеме исследованы имеющиеся в деле доказательства, и среди них нет ровным счетом никаких достоверных и допустимых доказательств, подтверждающих вину», — сказал адвокат Александр Андреев.

Как сообщало ИА REGNUM, Петропавловск-Камчатский городской суд признал виновными сотрудников Кроноцкого заповедника в совершении коррупционных преступлений, которыми нанесен ущерб на сумму более 454 млн рублей.

Суд приговорил начальника научного отдела заповедника Дарью Паничеву к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, заместителя директора по науке и познавательному туризму Романа Корчигина — на 5 лет, заместителя директора по финансовому и правовому обеспечению Оксану Терехову — на 5 лет 6 месяцев, бывшего сотрудника заповедника Николая Позднякова — на 3 года.