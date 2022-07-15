Тюмень, 15 июля, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Из Тюменской области в весенний призыв 1,7 тыс. молодых людей отправились на срочную службу в Вооружённые силы РФ. Об этом на пресс-конференции сообщил военный комиссар региона Алексей Куличков.

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Более 900 срочников, по словам Куличкова, направлены в сухопутные войска, 170 пополнили войска национальной гвардии, свыше 60 молодых тюменцев пошли служить в спецназе, в президентский полк попали 15 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России весенний призыв в Вооружённые силы РФ стартовал 1 апреля 2022 года и завершился 15 июля.