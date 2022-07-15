Оренбург, 15 июля, 2022, 07:16 — ИА Регнум. В Оренбурге полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП. Иномарка врезалась в стелу на въезде в город, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

УМВД по Оренбургской области ДТП

По предварительным данным, в ночь на 15 июля на третьем километре автодороги Оренбург — Илек автомобиль протаранил стелу. За рулем транспортного средства находился 44-летний водитель, который не справился с управлением.

Водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.