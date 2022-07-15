Екатеринбург, 15 июля, 2022, 07:14 — ИА Регнум. В Екатеринбурге местный житель выжил, упав с восьмого этажа. Об этом 15 июля пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

Инцидент произошёл на улице Мичурина. По сведениям Е1.ru, после падения он сам стал на ноги, вышел из кустов, затем прошёл через дорогу и двое прохожих уложили его на траву. Пострадавший был в шоке.

По словам очевидцев, гражданина увезли в машине скорой помощи. Официальных комментариев пока нет.