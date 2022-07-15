Якутск, , 07:19 — REGNUM В Якутии природными возгораниями охвачено более 46 тыс. га, насчитывается 44 пожара. Обнаружены три новых очага общей площадью 140 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в оперативном штабе региона.

Лесной пожар ИА REGNUM

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Ликвидированы пять пожаров на территории 1,2 тыс. га. Всего в Якутии насчитывается 44 возгорания, в том числе 15 — в Усть-Майском районе республики, 8 — в Алданском. В борьбе с огнём задействованы 736 человек и 20 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 13 июля в Якутии обнаружили шесть новых лесных пожаров и потушили четыре. Ситуация с природными возгораниями в регионе остаётся напряжённой.