Грайворон, Белгородская область, 15 июля, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Самодельное взрывное устройство было сброшено на здание библиотеки в пограничном селе Грайворон в Белгородской области. Об этом 15 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

Как уточнил глава региона, здание библиотеки было атаковано беспилотником поздно ночью с 14 на 15 июля. Здание получило небольшие разрушения.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и оперативные службы. Идёт оценка ущерба, работы по восстановлению здания планируется начать уже сегодня.

«Самое главное — пострадавших нет, со всем остальным справимся», — заключил губернатор региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Белгороде продлён «жёлтый» уровень террористической опасности.