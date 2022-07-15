Оренбург, 15 июля, 2022, 07:09 — ИА Регнум. В Оренбургской области подвели итоги единого государственного экзамена. В 2022 году ЕГЭ сдавали 6800 человек, сообщили в областном минобре.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Высший балл по итогам экзаменационных испытаний показали 89 выпускников. В копилке региона 96 стобалльных результатов: русский язык — 39, история — 12, литература — девять, информатика и ИКТ — семь, английский язык — семь, химия — семь, физика — шесть, обществознание — пять, математика профильного уровня 3 три, биология — один. Семь человек стали мультибалльниками, имея по 100 баллов по двум предметам.

В ходе экзаменационной кампании выявили четыре нарушения. На ЕГЭ по русскому языку и математике поймали выпускников со шпаргалками. Результаты экзамена в результате были аннулированы.

«В этом году конфликтная комиссия приняла 173 апелляционных заявления. Наибольшее число апелляций было по математике профильного уровня — 52. По завершении работы конфликтной комиссии удовлетворено 41 заявление, по остальным результаты остались без изменений», — сообщили в министерстве образования.