Оренбург, , 07:01 — REGNUM В Оренбурге в 2023–2024 годы проведут расчистку русла реки Урал. Планируется расчистить семь километров русла реки и её берегов от иловых отложений и мусора, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Река Урал Ecodelo.org

В 2022 году будет подготовлена необходимая документация для реализации проекта. Уже объявлены торги на выполнение проектных работ. Средства на расчистку русла Урала область получит из федерального бюджета.

«Состояние водного бассейна давно тревожит жителей региона, вызывает опасения научного сообщества. В течение последних нескольких лет мы работаем над крупнейшим совместным гуманитарным проектом России и Казахстана по сохранению экосистемы трансграничной реки Урал. Впереди большая и трудоёмкая работа по восстановлению реки. Проведение расчистки русла — одно из мероприятий, направленных на улучшение состояния Урала», — сказал губернатор Денис Паслер.

Санитарно-экологическое оздоровление реки и восстановление исторического русла позволят сохранить положительное влияние на качество воды в течение 20 лет.

Напомним, ранее Россия и Казахстан обсуждали вопросы по спасению экосистемы трансграничной реки Урал. Власти Оренбурга в 2021 году заявил о планах по строительству плотины для борьбы с обмелением реки.

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