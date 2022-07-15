Мадрид, 15 июля, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Государственное метеорологическое агентство Испании сохраняет специальное предупреждение о жаре в стране и предупреждает об очень высоких температурах в большей части регионов и на Майорке. Об этом пишет агентство EFE.

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При этом отмечается, что температура воздуха будет повышаться в Каталонии и западной Кантабрии, и понижаться — в западной части Галисии.

Шестнадцать автономных сообществ будут иметь различные уровни предупреждения о высоких температурах: только Эстремадура будет в «красном» цвете, тогда как в «оранжевом» окажутся Андалусия, Арагон, Кастилия и Леон, Кастилия-Ла-Манча, Каталония, Галисия, автономное сообщество Мадрид, Наварра и Ла-Риоха, в «жёлтом» — Астурия, Балеарские острова, Кантабрия, Мурсия, Страна Басков и Валенсия.