Петропавловск-Камчатский, , 06:59 — REGNUM На Камчатке суд огласил приговор в отношении бывшего мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в краевом СУ СКР.

Взятка

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Градоначальник получил от коммерческой организации через посредников взятку в сумме 2 млн рублей. Деньги передавались частями. Взамен Иваненко должен был принять работы по благоустройству объекта «Сопка Никольская» и в дальнейшем отдавать приоритет при заключении контрактов и оказывать покровительство взяткодателю.

Одним из посредников при передаче денег был родной брат мэра. Все посредники от уголовной ответственности были освобождены, так как активно сотрудничали со следствием.

Ранее глава Петропавловска-Камчатского был осужден за аналогичные коррупционные преступления. С учетом ранее не отбытой части наказания суд приговорил Иваненко к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в сумме 8 млн рублей. Также ему запретили занимать определенные должности в течение 7 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, прокурор Хасанского района предъявил к ранее осужденному уже бывшему ведущему инспектору таможенного поста Морской порт Славянка Владивостокской таможни иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании в доход РФ суммы полученной взятки.