Красногорск, , 06:58 — REGNUM Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене выиграла Гран-при Московской области. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Мария Ласицкене filip bossuyt

Ласицкене с первой попытки взяла высоту 1,90 метра, после чего покорила высоту 1,95 м. Второй стала Татьяна Ермаченкова, которая прыгнула на 1,88 метра. Замкнула тройку Александра Ярышкина (1,88).

Ласицкене показала лучший результат сезона в России. 2 июля она победила на Кубке России в Брянске, где одержала победу с результатом 1,94 метра.