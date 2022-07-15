Красногорск, 15 июля, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене выиграла Гран-при Московской области. Об этом сообщает ИА REGNUM.

filip bossuyt Мария Ласицкене

Ласицкене с первой попытки взяла высоту 1,90 метра, после чего покорила высоту 1,95 м. Второй стала Татьяна Ермаченкова, которая прыгнула на 1,88 метра. Замкнула тройку Александра Ярышкина (1,88).

Ласицкене показала лучший результат сезона в России. 2 июля она победила на Кубке России в Брянске, где одержала победу с результатом 1,94 метра.