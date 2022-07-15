Пекин, , 06:58 — REGNUM Белоруссия официально подала заявку на полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), 15 июля заявил генеральный секретарь объединения Чжан Мин в ходе специальной пресс-конференции.

Флаги ШОС Mil.ru

По его словам, это произошло недавно. Как отметил Мин, решение Минска указывает на то, что белорусские власти поняли, что нормы и принципы международной организации соответствуют ценностям республики.

Глава объединения добавил, что ШОС готова начать все необходимые юридические процедуры по присоединению Белоруссию.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов заявил, что Иран станет членом Шанхайской Организации сотрудничества уже в 2022 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД Узбекистана заявили, что Иран станет членом ШОС в этом году