Любляна, 15 июля, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Переговоры с профсоюзами медиков о повышении заработной платы с правительством Словакии были перенесены в очередной раз. Об этом 14 июля сообщило словацкое агентство TASR.

Андрей Страхов. Врач

Как уточнил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в результате переговоров правительства с профсоюзом медиков и профсоюзом медсестер и акушерок никаких конкретных договорённостей о повышении заработной платы достичь не удалось. Хегер отметил, что следующий раунд переговоров назначен на 9 августа.

В свою очередь, глава профсоюза медиков Петер Висолайски указал, что вопрос о повышении зарплат медиков на переговорах не затрагивался. По словам Висолайски, речь шла в общих чертах об основных проблемах.

Тем не менее глава профсоюза медсестер и акушерок Моника Кавецкая дала положительную оценку переговорам с правительством.

«Наконец у нас возникло чувство, что правительство согласно с тем, что зарплата медсестер и акушерок, а также других медработников, должна оказывать мотивирующее воздействие», — пояснила Кавецкая.

Медработники в Словакии требуют повышения заработной платы на фоне инфляции, которая побила все рекорды в Словении. В связи с этим в апреле была объявлена чрезвычайная забастовка. Правительство и профсоюзы медиков начали переговоры, но реальные меры поддержки здравоохранения не приняты в стране до сих пор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что агентство по энергетике Словении призвало потребителей газа внимательно и экономно расходовать его.