Новосибирск, , 06:54 — REGNUM Хирурги Новосибирского кардиодиспансера спасли защитника Донбасса. Как сообщили ИА REGNUM 15 июля в правительстве Новосибирской области, медики прооперировали участника спецоперации, извлекли из его сердца осколок мины.

Медики Новосибирского кардиодиспансера Nso.ru

Военнослужащий в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины получил серьёзную минно-взрывную травму. Осколками посекло всю правую сторону тела. Экстренную помощь мужчине оказали в Санкт-Петербурге. Крупный фрагменты убрали, а оставшийся расценили как не угрожающий жизни.

Долечиваться боец поехал в родной Новосибирск. Чтобы понять, где именно расположен кусочек металла, врачи кардиодиспансера тщательно обследовали пациента. Осколок двигался в такт сердечным сокращениям.

Сначала медики решили, что осколок в полсантиметра находится где-то рядом с сердцем: застрял в диафрагме, перикарде или попал в жировую клетчатку средостения. Военнослужащему дважды делали компьютерную томографию с 3D-реконструкцией. Оказалось, что часть корпуса мины находится в правом желудочке. Это расположение является опасным. Инородное тело могло в любой момент попасть в малый круг кровообращения и закупорить одну из ветвей лёгочной артерии. Кроме того, металлический предмет был постоянным источником инфекции.

Операцию сделали под непрерывным рентгенологическим контролем в условиях рентгеноперационной. Это была большая командная работа. Оперирующим хирургом был заведующий кардиохирургическим отделением диспансера Игорь Балабанов. Осколок извлекали из бьющегося сердца с минимально возможным доступом.

Во время операции повреждения сердечной мышцы не обнаружили. Входного отверстия в миокарде не было. Как осколок оказался в полости сердца, не до конца понятно. Он мог попасть в яремную вену на шее и с током крови добраться до правого желудочка.

Послеоперационный период прошел благополучно, подытожили в облправительстве.

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