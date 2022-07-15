Анадырь, 15 июля, 2022, 06:52 — ИА Регнум. В Чукотском районе четыре семьи улучшили свои жилищные условия по программе комплексного развития сельских территорий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Чукотки.

moritz320 Ключи от нового жилья

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На программу по улучшению жилищных условий жителей региона в этом году предусмотрено 10,4 млн рублей из окружного и федерального бюджетов. Размер социальной выплаты составляет 70% от расчетной стоимости жилья.

«Такая мера поддержки очень востребована в селах и уже показала свою эффективность. Она позволяет удержать на местах молодых специалистов, а также создает комфортные условия жизни в сельской местности. В 2021 году Чукотскому району было выделено более 9 млн рублей для приобретения жилья в селе Лаврентия. В этом году социальные выплаты получили три семьи из села Лаврентия и семья из села Лорино Чукотского района», — сообщили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, сертификаты на приобретение жилья многодетным семьям вручила глава Самары Елена Лапушкина.