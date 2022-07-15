Мадрид, 15 июля, 2022, 06:46 — ИА Регнум. За последние пять лет число студентов бакалавриата, изучающих математику, увеличилось на 28%: с более чем 9 519 студентов, зачисленных в 2015-2016 учебном году, до 13 202 в 2019-2020 учебном году. Об этом пишет агентство EFE.

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Такая информация была опубликована фондом «Знание и развитие».

В заявлении подчёркивается, что Автономный университет Мадрида, Политехнический университет Мадрида, Политехнический университет Каталонии, Университет Карлоса III в Мадриде и Университет Пумпеу Фабра являются наиболее популярными для получения этих степеней.