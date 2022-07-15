Якутск, , 06:48 — REGNUM Паводковая ситуация в Якутии остаётся напряжённой. Положение обсудил с главой МЧС РФ Александром Куренковым руководитель республики Айсен Николаев, написал он 15 июля в своём телеграм-канале.

Паводок Mchs.gov.ru

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По итогам разговора было принято решение отправить в Якутию грузовой вертолёт на помощь в ликвидации последствий паводка. На совещании с правительством республики было поручено оперативно начинать работы по восстановлению там, где вода уже ушла. Всё должно быть отремонтировано и просушено до 30 сентября.

Людям помогут получить положенные по закону выплаты и компенсации за утраченное имущество, на которое нет документов. Пострадавших от наводнения будут обеспечивать продуктами питания и питьевой водой.

Как сообщало ИА REGNUM, к населённому пункту Батагай в Верхоянском районе Якутии подошла вода. Ранее были подтоплены город Верхоянск, сёла Себян-Кюель, Суордах, Бетенкес, Томтор, Токума и Боронук.