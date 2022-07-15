Пекин, 15 июля, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Китай готов «перекалибровать» отношения с Австралией на основе взаимного уважения, заявил журналистам министр иностранных дел КНР Ван И.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Он отметил, что в настоящее время китайско-австралийские отношения сталкиваются с проблемами, но существуют и возможности. По словам главы китайского МИД, Австралия должна изменить свою позицию по Китаю, перестать усугублять противоречия между Канберрой и Пекином, а также отказаться от объединения с другими странами в попытке надавить на КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля австралийский министр иностранных дел Пенни Вонг заявила, что Австралия призывает Китай проявить «сдержанность» и предпринять шаги по поддержанию стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.