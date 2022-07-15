Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, , 06:37 — REGNUM Прокурор Хасанского района предъявил к ранее осужденному уже бывшему ведущему инспектору таможенного поста Морской порт Славянка Владивостокской таможни иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании в доход РФ суммы полученной взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Взятка Ksonline.ru

Читайте также: В Кузбассе бывшей чиновнице вынесли приговор за взятку планшетами

Обвиняемый был осуждён за получение взятки в размере 75 тыс. рублей за непринятие мер по пресечению административных правонарушений по фактам ввоза из иностранного государства незадекларированного товара.

«В соответствии с требованиями ст.169 Гражданского кодекса РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации всё полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно», — пояснили в прокуратуре.

Хасанский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Фактическое исполнение решения суда после его вступления в законную силу находится на контроле в прокуратуре района.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области вынесен приговор 50-летней бывшей заместителю главы одного из муниципальных округов. Она проходила по делу о получении взятки.