Шахты, Ростовская область, 15 июля, 2022, 06:37 — ИА Регнум. В Ростовской области ночью 14 июля в результате столкновения иномарки с деревом погибли два человека. Ещё три участника ДТП пострадали. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент случился около 23:30 мск на улице Красинской в Шахтах. Предположительно, водитель каршерингового автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и въехал в дерево. В результате ДТП погибли два человека, трое получили ранения различной степени тяжести.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.